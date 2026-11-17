AGI - Questa mattina, probabilmente in videocall, i leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi dovrebbero riunirsi nuovamente con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per fare il punto sui correttivi alla legge di bilancio.
Il focus della riunione potrebbe essere sulla sanità e le misure edilizie.
Scadenza per gli emendamenti alla manovra
Alle 18 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra: ne sono attesi diverse migliaia tra maggioranza e opposizioni. I singoli partiti della maggioranza (oggi ci sono state varie riunioni) sono al lavoro per completare la stesura dei testi con le proposte di modifica.
Exit tax e Superbonus tra le modifiche attese
Dovrebbero arrivare, a quanto apprende l'AGI, correttivi alla exit tax, con una richiesta di innalzare da 800 mila euro a 5 milioni la soglia della tassa per i super ricchi che vogliono lasciare il Paese.
Possibili anche modifiche sulla norma che spalma in 10 anni i circa 20 miliardi di crediti fiscali residui del Superbonus.
Sui crediti edilizi, riferiscono fonti parlamentari, si va verso una possibile riduzione a 5 anni del periodo in cui spalmare i crediti da 500mila euro in giù. Una correzione di cui potrebbero beneficiare soprattutto le Pmi.
Le proposte di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia
La Lega invece potrebbe presentare dei testi per sostenere l'ampliamento dell'organico dei militari dell'operazione Strade Sicure. FdI dovrebbe proporre la riapertura dei termini del condono edilizio 2003 per la Campania, possibile anche una proposta relativa a piccole difformità edilizie in tutta Italia e una finestra temporale per la revisione di alcuni termini.
"Siamo al lavoro con gli alleati per un pacchetto di emendamenti: più risorse per la sanità, correttivi per l'indicizzazione delle pensioni, per le norme sui docenti, per l'exit tax", spiega ai tg la capogruppo dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi. Anche il campo largo lavora per presentare alcuni testi unitari sui temi di maggiore peso del testo.
Il nodo sanità resta centrale
Archiviato il capitolo scuola, si procederà nel corso dell'iter parlamentare allo stralcio della norma che prevedeva la riduzione di 7mila unità del personale scolastico, i nodi più difficili da sciogliere restano quelli delle modifiche chieste dalle regioni e dalle categorie professionali sulla sanità.
Il ministro della Salute Orazio Schillaci specifica che si lavora per inserire nuovi "fondi per chi in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale".
Il dicastero aspetta dal Mef riscontri riguardo ai maggiori finanziamenti chiesti. Le risorse, però, al momento non sarebbero disponibili, sarà uno dei temi centrali del vertice tra i leader.
Le ipotesi sul voucher sanità
Tra le alternative al vaglio, riferiscono fonti parlamentari, ci sarebbe l'ipotesi di una rimodulazione parziale dei fondi della card da 300 euro per la spesa sanitaria degli over 75 con reddito sotto i 28mila euro. Una misura che ha raccolto critiche da più parti, poiché considerata transitoria e di non elevato impatto.
Ma bisognerà superare la resistenza di Forza Italia, che si è spesa per inserire il voucher sanità nella legge di bilancio.
Scontro politico sul contributo delle banche
C'è poi il capitolo relativo al contributo richiesto a banche e assicurazioni per garantire la copertura del testo. Oggi il vicepremier Matteo Salvini ribadisce: "Già ci sono 5 miliardi sul tavolo, se il Parlamento riterrà di chiedere un contributo aggiuntivo" alle banche "visto che c'è il tema della scuola e della sanità su cui intervenire, la Lega ovviamente sarà in prima fila".
L'altro vicepremier Antonio Tajani però puntualizza: "Non credo che si debbano richiedere altri contributi alle banche, basta chiedere aiuti a questo settore che già ha dato molto anche negli scorsi anni".
Pensioni e previdenza
Più difficile invece che arrivino correttivi sulla norma che prevede lo stop alla rivalutazione delle pensioni quattro volte sopra la minima, al massimo qualche ritocco. Quota 64 "ci sarà, dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti, sarà oggetto di un provvedimento a parte", sottolinea il leghista Claudio Borghi in riferimento al fondo da 850 milioni previsto per una finestra di anticipo pensionistico da definire nei prossimi mesi.
Potrebbe essere inserito un fondo ad hoc per l'avvio della previdenza dedicata alle forze armate e alle forze dell'ordine, una misura caldeggiata da FI. Gli azzurri chiederanno anche una rendita di un anno per le vittime di errori giudiziari che sono state in carcere per più di tre anni e che hanno avuto una revisione del processo.
L'eccedenza degli introiti della web tax, invece, potrebbe andare agli editori.
Asilo, immigrazione e il nodo Anac
Intanto il Tavolo Asilo e Immigrazione denuncia che il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo passa nella legge di bilancio dai 689.260.475 euro stanziati per il 2026 ai 504.260.475 euro previsti per il 2027: 185 milioni in meno, pari al 26,84%.
Dopo la scadenza degli emendamenti si lavorerà a quelli segnalati. Mercoledì poi dovrebbe esserci una riunione del Consiglio dei ministri che avrà, tra l'altro, all'ordine del giorno il testo unico sulla disabilità. Possibile che arrivi anche la fumata bianca sulla successione di Giuseppe Busia all'Anac. Il dossier è sul tavolo di Palazzo Chigi, si va verso un tecnico; tra i nomi spuntati negli ultimi giorni anche quello del procuratore capo di Milano Marcello Viola.