AGI - Inflazione al 5,5%, dal 4,2% di settembre. A ottobre in accelerazione su base tendenziale risultano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,5% a +2,3%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +5,2% a +5,8%). Lo rileva l'Istat. Il cosiddetto "carrello della spesa" accelera dunque e l'inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%).
"L'accelerazione dell'inflazione - osserva l'Istat - risente principalmente dell'aumento dei prezzi dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all'inflazione si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). Il cosiddetto 'carrello della spesa' accelera (da +1,5% a +2,3%) e l'inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%). L'inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%".
Energia e alimentari freschi spingono l'inflazione
La dinamica dell'inflazione è influenzata prevalentemente dall'andamento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (da +25,8% a +61,6%) e non (da +22,5% a +29,8%), di quelli degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).
Nel mese di ottobre l'"inflazione di fondo", calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,6% a +2,0%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,0% a +2,5%).
L'accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni (da +5,4% a +7,6%) è marcatamente più ampia di quella dei Servizi (da +2,6% a +3,0%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali.
Le variazioni su base mensile
La variazione congiunturale dell'indice generale riflette soprattutto l'aumento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli Alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).
Inflazione acquisita, indice armonizzato e Foi
L'inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l'indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.