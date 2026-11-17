AGI - Deutsche Bank è finita al centro di un’inchiesta giornalistica internazionale basata su oltre 15 milioni di documenti riservati, che getta un'ombra sugli sforzi di risanamento avviati dall'amministratore delegato Christian Sewing. L'inchiesta "Inside Deutsche Bank", è stata condotta da oltre 200 giornalisti appartenenti a un consorzio di media, tra cui figurano il Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, il New York Times, il Manager Magazin, l'emittente tedesca Zdf e il quotidiano austriaco Der Standard.
Inchiesta su Deutsche Bank, crolla il titolo
La diffusione del dossier ha fatto crollare il titolo della prima banca tedesca, che alla Borsa di Francoforte ha perso fino al 6%. Secondo gli autori, i documenti provengono principalmente dagli uffici che si occupano di pratiche sensibili e dei controlli di conformità (compliance). Il consorzio sostiene che la principale banca privata tedesca abbia, in modo ricorrente, anteposto gli interessi commerciali al rispetto delle sanzioni internazionali, delle norme antiriciclaggio e, talvolta, delle sue stesse procedure interne.
I presunti legami con Epstein e con oligarchi russi
Le indagini fanno riferimento, in particolare, alla gestione di clienti oligarchi russi, ai legami della banca con il defunto finanziere statunitense Jeffrey Epstein – condannato per sfruttamento sessuale di minori – e a transazioni che hanno coinvolto la fornitura di armi verso zone di conflitto.
Secondo i media, che hanno portato avanti l'inchiesta per diversi mesi, emergono carenze nei controlli, pratiche contabili discutibili e tensioni interne che hanno coinvolto i team addetti alla conformità. Alcune comunicazioni private delineano un ritratto meno favorevole di Christian Sewing – al quale viene solitamente riconosciuto il merito di aver risanato la banca a partire dal 2018 – come riportato in particolare dal Financial Times.
La replica della banca tedesca
In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano, l'istituto tedesco avrebbe elaborato pagamenti sospetti per 582 milioni di dollari collegati a Epstein. La Deutsche Bank ha replicato sottolineando che i fatti emersi risalgono, in alcuni casi, a quasi vent'anni fa. E ha affermato di aver esaminato tali dossier all'epoca insieme alle autorità di vigilanza, ricordando di aver investito 7 miliardi tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i propri sistemi di controllo.
Berlino: “Ora serve chiarezza”
Il ministro delle Finanze tedesco ha invitato Deutsche Bank a "fornire spiegazioni in totale trasparenza" in seguito all'inchiesta giornalistica internazionale scaturita da una massiccia fuga di documenti riservati. "Deutsche Bank ha ora la responsabilità di spiegare, in totale trasparenza, in che modo abbia posto rimedio alle proprie carenze e ai difetti nei controlli interni, e come intenda prevenirli efficacemente in futuro", ha dichiarato in un comunicato Lars Klingbeil, che ricopre anche la carica di vicecancelliere della Germania.
Trump coinvolto marginalmente: “Sono indignato”
L'inchiesta giornalistica che ha portato alla luce le carenze nei controlli sui conti da parte di Deutsche Bank coinvolge marginalmente anche Donald Trump. Secondo i media che hanno pubblicato la lunga inchiesta, nel 2017 un dipendente inviò per errore a un consulente esterno un link che consentiva l'accesso a dati fiscali riservati relativi a 1.586 conti, tre dei quali riconducibili a Donald Trump.
I documenti mostrano che, in seguito all'elezione di Trump nel 2016, la banca ha valutato i rischi reputazionali legati a tale rapporto, in un momento in cui Trump aveva nei confronti dell'istituto un debito di circa 331 milioni di dollari. A margine del vertice Asean, Trump ha commentato l'inchiesta denunciando la fuga di notizie. "Non avrebbero dovuto farlo. È illegale" ha detto.