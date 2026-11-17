AGI - “Black Friday? No, thanks”. Con questo manifesto Pinko ha deciso di chiamarsi fuori da uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno. Il marchio di moda non applicherà sconti alle proprie collezioni in 19 Paesi, tra cui Italia, Germania, Spagna e diversi mercati del Medio Oriente. Una scelta che mette in discussione le promozioni continue, un modello ormai consolidato, e le loro conseguenze sul valore dei prodotti e sulle abitudini di acquisto dei consumatori.
Secondo l’azienda, la rincorsa ai ribassi rischia di svalutare il lavoro che c’è dietro ogni capo e di incrinare il rapporto di fiducia con i clienti. Pietro Negra, presidente di Pinko, ha spiegato che l’obiettivo è aprire una riflessione più ampia sulle dinamiche del settore e rimettere al centro la libertà di scelta dei consumatori. Il marchio ha invitato anche le altre aziende e i rivenditori a partecipare al confronto. Nel fine settimana del Black Friday, che quest’anno cade il 27 novembre, Pinko lancerà invece nelle proprie boutique “Pinko Christmas Dream”, un’iniziativa dedicata alle collezioni natalizie.
Le aziende che rinunciano al Black Friday
Quella di Pinko non è una scelta isolata. Negli ultimi anni diverse aziende, dalla moda alla cosmetica, hanno messo in discussione la concentrazione degli acquisti negli ultimi giorni di novembre e hanno adottato strategie commerciali alternative.
Tra queste c’è The Ordinary, marchio canadese specializzato nella cura della pelle. Per anni ha proposto la campagna “Slowvember”, con uno sconto del 23% per tutto il mese di novembre e l’obiettivo dichiarato di ridurre la pressione sui consumatori. Dal 2026 ha spostato la promozione ad aprile, mese del suo anniversario, e ha confermato la sospensione delle vendite nei propri negozi e sul sito durante il Black Friday.
Negli Stati Uniti la catena di abbigliamento e attrezzature sportive REI chiuderà negozi e uffici, centri di distribuzione compresi, e darà un giorno di ferie retribuito a 12 mila dipendenti. L’iniziativa, battezzata “Opt Outside”, risale al 2015 ed è diventata permanente nel 2022. Gli acquisti online saranno comunque possibili, ma gli ordini verranno elaborati a partire dal giorno successivo.
Le iniziative degli anni passati contro il Black Friday
Il precedente più noto è quello di Patagonia, che nel 2011 comprò una pagina del New York Times con la scritta “Don’t Buy This Jacket”. Da allora altri marchi hanno scelto strade simili. Ikea evita da tempo i grandi sconti del Black Friday e propone programmi di ritiro dell’usato. Freitag, marchio di borse, ha dichiarato che non farà il Black Friday e promuove lo scambio di prodotti usati. Ecoalf, che ricava tessuti da materiali di scarto come le reti da pesca, ha spiegato che la rinuncia fa parte della propria filosofia. Haglöfs ha scelto di chiudere negozi e shop online per il giorno del Black Friday.
Il problema degli sconti permanenti
Dietro queste decisioni ci sono anche ragioni economiche. Il ricorso frequente alle promozioni può comprimere i margini delle aziende e penalizzare i negozi indipendenti. Porta anche i consumatori ad acquistare solo quando c’è un ribasso. Nella moda il rischio pesa di più, perché il prezzo contribuisce a definire il posizionamento di un marchio.
Ma c'è anche un altro discorso da fare: rinunciare al Black Friday può diventare, a sua volta, uno strumento di marketing per distinguersi dalla concorrenza. Le stesse aziende che contestano l’eccesso di promozioni continuano infatti a proporre sconti in altri periodi dell’anno. Resta il problema della sostenibilità commerciale di un calendario degli acquisti sempre più condizionato dalle offerte.