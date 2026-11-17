AGI - Bar: un microcosmo sociale, che riflette la vita quotidiana, le abitudini e le relazioni del Paese, ma anche un mercato da 23 miliardi che coinvolge 125 mila imprese e 374 mila lavoratori. Non è soltanto "la casa degli italiani" ma rappresenta un'infrastruttura chiave per il tessuto socio-economico, capace di generare valore, lavoro e socialità, anche se il modello economico che lo sostiene è sotto pressione. È quanto emerge dall'analisi di Fipe-Confcommercio, presentata nel corso del Forum del Bar Italiano, secondo cui le 124.917 imprese (-1,5% sul 2024) intercettano oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all'anno (16 milioni di visite al giorno) per un valore di 23 miliardi di euro. Un sistema che si regge su una significativa base occupazionale: 374 mila addetti, con un incremento del 6,4% dei lavoratori dipendenti (276.730 nel 2024). Eppure, conciliare sostenibilità economica ed elevati standard di servizio sta diventando sempre più difficile, come testimoniano le 21.741 imprese che hanno chiuso o cambiato tipologia di offerta dal 2015 a oggi.
Scontrino medio di 4,20 euro, la tazzina di caffè al bar a 1,28 euro. Dietro questi numeri, avverte Fipe, c'è un modello che si fonda su un equilibrio economico fragile, se si considera un impegno operativo e gestionale quotidiano particolarmente oneroso, con una media di circa 120 clienti al giorno e un'apertura media di 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, a fronte di uno scontrino medio pari a 4,20 euro (2,90 euro la colazione). Un sistema di imprese che si misura anche con la dinamica dei prezzi, che nel 2026 crescono complessivamente intorno al 3%, con la caffetteria al +2,8% a settembre, mentre il prezzo medio della tazzina di espresso si attesta a 1,28 euro.
Il bar nella vita degli italiani
Ma il bar non è soltanto un canale di consumo. L'indagine "Il bar italiano", realizzata da Swg per Fipe-Confcommercio su un campione rappresentativo di oltre 2.500 italiani maggiorenni, conferma quanto sia ancora radicato nella quotidianità del Paese: il 72% lo frequenta almeno una volta alla settimana, il 26% ogni giorno e il 67% dei frequentatori ha un bar di fiducia. Un legame che continua ad avere una forte dimensione sociale e di presidio del territorio: per il 33% degli italiani, un bar aperto fino a tarda sera nelle periferie aumenta la percezione di sicurezza. Ma dentro questa centralità emergono i segnali di un cambiamento profondo: se il 56% riconosce ancora un modo specificamente italiano di vivere il bar, il 32% ritiene che si sia affievolito o addirittura scomparso. Cambiano soprattutto i comportamenti tra generazioni: il bar è il luogo dove si passa più spesso il tempo con le persone care per il 22% della Gen Z, contro il 9% dei Baby Boomers. A cambiare sono anche le aspettative: pulizia, cura, servizio e accoglienza sono elementi centrali nella scelta del locale e il 71% degli italiani si farebbe guidare dalla presenza di una certificazione basata su questi criteri. Il messaggio che emerge dall'indagine è comunque chiaro: il bar resta una presenza centrale nella vita degli italiani, ma deve interpretare nuovi bisogni dei consumatori e una domanda crescente di qualità riconoscibile e misurabile.
Stoppani e Illy: un modello da sostenere
"Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro - dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio - Dietro una tazzina di caffè, un aperitivo o una colazione ci sono imprese, lavoratori e competenze, ma c'è anche un modo tutto italiano di vivere lo spazio pubblico e le relazioni. Con il Forum del Bar Italiano, Fipe ha chiamato a Roma l'intera filiera del settore per riflettere sulla sostenibilità del modello italiano, con l'obiettivo di tutelare un pezzo della nostra economia e, allo stesso tempo, un tratto essenziale dello stile di vita italiano".
"La tazzina di caffè e il cappuccino consumati al bar continuano a rivestire un ruolo centrale nelle abitudini di tutte le generazioni, rappresentando quasi il 50% delle consumazioni. Allo stesso tempo, il prezzo medio della tazzina in Italia è tra i più bassi al mondo e il ricavo per gli esercenti è minimo. Credo che il futuro del settore richieda una strategia fondata sul valore, attraverso la qualità dell'esperienza, la formazione e gli investimenti nei locali, sostenuti da una maggiore collaborazione tra industria, pubblici esercizi e istituzioni", ha spiegato Andrea Illy, chairman di illycaffè e consigliere Fipe.
Nasce il nuovo galateo del bar italiano
Per dare forma al bar come "casa degli italiani" nasce anche il Nuovo Galateo del Bar Italiano, presentato nel corso della giornata. Il progetto mette al centro sei parole d'ordine che ne definiscono l'identità: qualità, relazione, ristoro, arredo, decoro e sentimento. Il Galateo guarda al futuro, senza nostalgia: il bar è il rifugio contro la desertificazione commerciale, una presenza quotidiana, un luogo attento alla qualità e presidio sociale del quartiere, capace di ascoltare i cambiamenti delle abitudini e rinnovarsi senza perdere le proprie radici.