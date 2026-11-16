AGI - Nella parte finale del provvedimento col quale banca Revolut viene messa in amministrazione giudiziaria per un anno, viene spiegato dalle tre giudici firmatarie quali attività debbano essere svolte per rientrare nella legalità.
Perché Revoulut è stata commissariata
La finalità di questo istituto è "preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti".
Cosa cambia per i conti, apertura digitale e carte fisiche dei clienti
Le attività di bonifica hanno come "perimetro prioritario la succursale italiana e, nei limiti necessari a valutarne l'operatività nazionale, i processi e i flussi infragruppo dai quali dipendono l'onboarding, il KYC (identificazione della clientela, ndr), la profilazione del rischio, il transaction monitoring, la gestione degli alert e l'inoltro delle segnalazioni".
Gli obiettivi sono, tra gli altri, "ricostruire la governance e la responsabilità delle funzioni AML (antiriciclaggio, ndr), compliance, internal audit, risk management e operations riferibili all'operatività italiana; verificare l'efficacia dei sistemi automatizzati di identificazione, profilazione e monitoraggio, inclusi dati utilizzati, soglie, scenari, qualità degli alert e procedure di escalation; introdurre un presidio sistematico e documentato sulle fonti aperte e sulle informazioni negative, con aggiornamento periodico e verifiche rafforzate per la clientela ad alto rischio; verificare le procedure di apertura digitale dei conti, autenticazione, prevenzione delle frodi identitarie e gestione delle carte fisiche inviate alla clientela (riconducibilità della richiesta della carta all'effettivo intestatario; il collegamento tra identità verificata, conto e carta; le modalità di attivazione; il trattamento delle contestazioni di chi neghi di avere richiesto la carta o aperto il conto); valutare l'adeguatezza del modello organizzativo per prevenire reati e del sistema dei controlli interni rispetto ai rischi emersi nel procedimento".
Quali falle nei controlli
La Procura nella proposta di amministrazione, sottolinea la mancanza di capacità da parte del sistema Revolut "di intercettare e aggiornare in modo strutturato informazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla valutazione del rischio. In presenza di notizie relative a restrizioni patrimoniali, condanne o procedimenti per reati rilevanti, il cliente avrebbe dovuto essere sottoposto a rivalutazione e, ricorrendone i presupposti, ad adeguata verifica rafforzata. Il dato assume particolare significato perché le informazioni soggettive, ove incrociate con le modalità di utilizzo dei conti, avrebbero conferito un significato non equivoco a operazioni che, considerate isolatamente, avrebbero potuto apparire neutre".