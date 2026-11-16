AGI - Il budget medio degli italiani per i regali di Natale calerà quest'anno a 351 euro, in calo del 19% rispetto all'anno scorso. In particolare i millennials (nati tra il 1981 e il 1996) prevedono di spendere fino a 388 euro, mentre la Gen Z (1997-2012) fino a 308 euro. Sono alcuni dati emersi dalla 20 edizione dell'Holiday Shopping Survey di Accenture: in sintesi, gli italiani non intendono rinunciare allo shopping natalizio, nonostante la continua pressione finanziaria. Tuttavia, solo il 21% prevede un budget più elevato rispetto allo scorso anno e, tra questi, il 54% afferma che la ragione principale è l'aumento generalizzato dei prezzi.
Regali di Natale, su cosa si concentra la spesa
Inoltre il 45% degli italiani prevede di usare l'IA per trovare offerte, il 37% per confrontare più opzioni e il 31% per scoprire nuovi prodotti. La spesa si concentrerà soprattutto nelle categorie tradizionali del Natale: abbigliamento e accessori (53%), cibi e bevande (48%) e beauty e personal care (42%). Inoltre, tre italiani su 4 prevedono di iniziare gli acquisti prima di dicembre, anche sfruttando occasioni e offerte collegate al Black Friday. Ma i negozi restano inoltre la prima fonte di raccomandazioni e consigli (17%), davanti all'intelligenza artificiale (16%).
"Anche quest'anno, gli italiani non rinunceranno agli acquisti in occasione delle feste, ma cercheranno di gestire il budget con maggiore consapevolezza, confrontando opzioni e puntando su ciò che percepiscono davvero come valore" ha dichiarato Andrea Ruzzi, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture Italia.
"In questo contesto, l'IA può diventare un alleato concreto per aiutare i consumatori a orientarsi tra offerte e alternative, trovare più valore e gestire meglio il proprio budget, senza rinunciare al controllo finale della scelta. Cambiano infatti le modalità con cui i consumatori si approcciano agli acquisti: sempre più spesso il percorso di scoperta e confronto potrà iniziare in ambienti conversazionali e agentici, spingendo l'e-commerce a evolvere verso esperienze più fluide, dialogiche e integrate con questi nuovi modelli di ricerca".
Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale
Dall'indagine emerge infatti che l'IA si sta affermando come uno strumento concreto per individuare offerte, orientarsi tra le alternative e ottenere più valore dalla propria spesa. L'83% degli italiani si dichiara aperto a collaborare con un agente IA per gli acquisti delle festività, mentre i consumatori si aspettano che l'IA influenzi in media il 48% della spesa nelle diverse categorie merceologiche. La fiducia verso questi strumenti cresce in modo significativo: 1 italiano su 4 dichiara di fidarsi di un agente IA personale più che di sé stesso per lo shopping natalizio. Inoltre, i consumatori si mostrano disponibili a ricorrere all'IA anche per acquisti più personali o rilevanti: il 40% la utilizzerebbe per acquistare regali per amici, il 28% per il partner e il 26% per sè stesso.