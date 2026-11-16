Ex Ilva, serve più tempo per valutare offerte di Arvedi e Jindal

AGI - Sarà molto probabilmente necessario più tempo ai commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia per esaminare le offerte avanzate da Arvedi e da Jindal per gli asset siderurgici del gruppo. Inizialmente si pensava che l'analisi delle proposte, giunte entro le 24 di domenica scorsa a Project Sider, l'advisor dei commissari, potesse chiudersi nella prossima settimana. Invece sarà necessario un supplemento di tempo.
Ci sono chiarimenti e integrazioni che Arvedi e Jindal devono presentare e che si ritengono utili per il quadro comparativo che i commissari devono prospettare al Governo. Se quindi, come pare, dovesse trascorrere un'altra settimana nell'analisi delle offerte, anche l'incontro che i sindacati hanno chiesto al Governo per un punto aggiornato di situazione si collocherebbe più in là.
I piani industriali di Arvedi e Jindal a confronto
In sintesi, Arvedi indica il 2030 come data per l'attivazione del primo dei due forni elettrici previsti a Taranto. Un impianto da 3 milioni di tonnellate, alimentato da rottame e preridotto, quest'ultimo importato dalla UE, e inserito in un piano globale da 3 miliardi di investimenti e circa 4.500-5.000 occupati a regime.
Il secondo forno, anch'esso da 3 milioni di tonnellate, ed eventualmente il DRI, sono legati per Arvedi a step successivi e al consenso della città e delle istituzioni locali.
Invece il gruppo indiano Jindal ha presentato un piano da 1,5 miliardi, un solo forno elettrico da 2 milioni di tonnellate, bramme di acciaio importate dall'Oman per 4 milioni di tonnellate e 4.000-4.500 addetti a regime.
Anche per Jindal, comunque, c'è la possibilità di fare due forni elettrici insieme al DRI "se il mercato - si puntualizza - dovesse riprendersi".
Le questioni ancora aperte
Accanto al confronto tra i commissari e i potenziali acquirenti e all'evoluzione delle trattative per chiudere eventualmente la partita con uno dei due proponenti, ci sono però altri aspetti, più o meno immediati, che attendono una definizione.
Crediti delle imprese: riprende il pressing
I pagamenti in ritardo
Crediti delle imprese. È ripreso il pressing delle associazioni, segnatamente Aigi e Confapi, perché siano pagate le fatture scadute. Aigi ha detto che giorni fa è arrivato qualcosa, ma molto poco, e ci sono timori, se lo stallo dovesse permanere, di non riuscire a erogare le tredicesime.
Va detto che AdI per il momento dispone della tranche di 100 milioni deliberata con uno degli ultimi decreti legge, ma non ancora dei 40 previsti nell'ultimo decreto attualmente al vaglio del Senato.
Fonti vicine al dossier dicono però che dei pagamenti sono avvenuti, anche se non nella misura che magari avrebbe voluto l'indotto-appalto, e che comunque l'attuale amministrazione straordinaria si è anche accollata i crediti lasciati insoluti dalla precedente gestione ArcelorMittal con ad Lucia Morselli. In ogni caso, si afferma, i commissari stanno lavorando per erogare ulteriori pagamenti.
Continuità del lavoro e approvvigionamenti
L'accordo con Marcegaglia
Continuità del lavoro. Al treno nastri 2 nell'area di laminazione si lavorerà nella produzione di coils di acciaio in questo mese, nel prossimo sino ad alcuni giorni prima di Natale, e poi ancora a gennaio, ma con il gruppo Marcegaglia - tra i principali fornitori di bramme all'ex Ilva in questa fase - si sta vedendo di chiudere un accordo per dare stabilità agli approvvigionamenti almeno sino a giugno.
Le quantità non sono ancora definite. Poi da giugno, conclusa la gara, ci dovrebbe essere un nuovo gestore degli impianti e dovrà decidere che fare.
Cassa integrazione: attesa per l'indotto
La situazione dei lavoratori
Cassa integrazione. È definita quella per i 9.622 del gruppo Acciaierie, partita dall'11 novembre e con il primo pagamento Inps a dicembre. Non ancora, invece, quella per l'indotto-appalto, prevista per 4.200 lavoratori delle imprese. I sindacati auspicano che la circolare applicativa Inps possa arrivare già domani in modo che i consulenti del lavoro delle aziende istruiscano le pratiche.
A dicembre la cassa all'indotto-appalto riferita a novembre dovrebbe essere erogata, ma attorno al 20 novembre non è certo se ci sarà la cassa di ottobre, visto che ci sono imprese che già dal mese scorso hanno sospeso il personale, cioè appena uscito il decreto legge sugli ammortizzatori sociali. E quindi anche gli stipendi a novembre rischiano di non esserci o esserci solo per qualche centinaio di euro, in proporzione ai pochi giorni di lavoro fatti dalle maestranze.