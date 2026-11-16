AGI - Un problema alla pompa dell'acqua ha costretto BMW a richiamare 720.796 veicoli in Nord America a causa del rischio di incendio, consigliando, in attesa delle riparazioni, ai proprietari interessati di parcheggiare all'aperto, lontano dagli edifici.
È stata la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agenzia statunitense responsabile della sicurezza stradale negli Stati Uniti, venerdì scorso ad annunciare il richiamo "a causa del rischio di incendio quando vengono parcheggiati con il motore spento".
Veicoli già richiamati in passato
Già richiamati nel 2024 "per un problema alla pompa dell'acqua", questi veicoli "devono essere riparati di nuovo", sottolinea l'agenzia. Nel frattempo, "se possedete uno di questi veicoli, dovete parcheggiarlo all'esterno, lontano da edifici e altri veicoli, fino al completamento delle riparazioni" per prevenire incendi, soprattutto nei parcheggi sotterranei o in garage, avverte la NHTSA.
I modelli coinvolti
Questo richiamo menziona specificamente alcuni modelli BMW Serie 3, ma anche BMW Serie 5, X1, X3, Serie 2 Coupé, Serie 3 Station Wagon e Serie 2 Cabrio.
La NHTSA specifica che "un connettore elettrico non ben sigillato sulla pompa dell'acqua può essere esposto all'acqua e causare un cortocircuito, aumentando il rischio di incendio".
Gli incidenti segnalati
In questa fase, BMW ha identificato circa dieci incidenti correlati a questo problema, o quantomeno sospettati di esserlo. Tutti si sono verificati su veicoli che erano già stati riparati nell'ambito del precedente richiamo. Non sono stati segnalati feriti.
Altri richiami recenti del gruppo
A febbraio, BMW aveva già richiamato 337.000 veicoli in tutto il mondo a causa di un "rischio di incendio" legato a un'installazione difettosa del cablaggio del cruscotto. Due settimane prima, il gruppo aveva confermato un altro richiamo di centinaia di migliaia di veicoli dotati di un relè di avviamento che presentava anch'esso un rischio di cortocircuito e quindi di incendio.