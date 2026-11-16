AGI - Il forum economico dell'Asia-Pacifico (Apec) riunisce 21 economie che rappresentano oltre la metà del commercio mondiale. Ma il vertice ospitato dalla Cina rischia di essere dominato dalle rivalità tra le grandi potenze, dalla guerra commerciale e dall'atteso incontro trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin.
I presidenti di Cina, Stati Uniti e Russia, dovrebbe affrontare questioni di sicurezza globale, dal controllo degli armamenti nucleari alla guerra in Iran. Resta invece incerta la possibilità che venga discusso il conflitto in Ucraina. Sullo sfondo, le divisioni tra i membri dell'Apec rischiano di ridimensionare le ambizioni economiche del vertice.
Che cos'è l'Apec -
L'Asia-Pacific Economic Cooperation è un forum di cooperazione economica istituito nel 1989 per favorire la crescita, gli scambi commerciali e gli investimenti tra le economie dell'Asia e del Pacifico. Non è un'organizzazione sovranazionale come l'Unione europea e non dispone di poteri vincolanti sui propri membri. Le sue decisioni vengono adottate per consenso e gli impegni sono generalmente volontari. L'Apec punta soprattutto a ridurre gli ostacoli al commercio, facilitare gli investimenti, migliorare l'integrazione delle catene produttive e promuovere la cooperazione tecnologica ed economica.
Chi ne fa parte
L'Apec comprende 21 economie, tra cui le due maggiori potenze economiche mondiali, Stati Uniti e Cina, oltre alla Russia e ad alcuni dei principali protagonisti del commercio internazionale. I membri sono Stati Uniti, Canada, Messico, Cile e Perù per quanto riguarda le Americhe; Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan (presente con la denominazione ufficiale di Taipei Cinese usata per evitare attriti diplomatici con la Repubblica Popolare Cinese) per l'Asia orientale; Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam (per il Sud-est asiatico) e Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea (per il Sud-est asiatico) e Russia.
L'Apec utilizza il termine 'economie' anziché 'Stati' perché comprende anche territori doganali distinti, come Hong Kong e Taipei Cinese.
Nel complesso, i suoi membri rappresentano circa tre quinti del Pil mondiale e oltre la metà degli scambi commerciali internazionali.
Che cosa si decide ai vertici Apec -
I vertici annuali servono a definire gli orientamenti della cooperazione economica regionale. Le principali materie di discussione sono la riduzione delle barriere commerciali e semplificazione delle procedure doganali, la facilitazione dei flussi di capitale e rafforzamento delle relazioni economiche, una maggiore efficienza e resilienza delle reti produttive internazionali. Ma anche la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile.
Le dichiarazioni finali indicano obiettivi condivisi, ma non equivalgono a trattati internazionali: l'Apec non può imporre ai propri membri modifiche alle politiche tariffarie o commerciali.
Il vertice di Shenzhen
Il 33esimo vertice dei leader Apec è in programma il 18 e 19 novembre 2026, sotto la presidenza cinese di Xi Jinping. Il tema scelto da Pechino è 'Costruire una comunità Asia-Pacifico per prosperare insieme'. Le tre priorità ufficiali sono apertura, innovazione e cooperazione. In particolare, i negoziati riguardano l'integrazione commerciale, l'intelligenza artificiale, la connettività, la sicurezza energetica e la resilienza delle catene di approvvigionamento.
Cosa sarà discusso nell'incontro tra Xi, Trump e Putin
Secondo le informazioni diffuse da Pechino, i tre leader dovrebbero concentrarsi sulla sicurezza internazionale. L'incontro trilaterale non rientra nei lavori istituzionali del forum e i principali dossier annunciati o ipotizzati sono due: il disarmo nucleare e la guerra nel Golfo Persico. Washington punta a coinvolgere Pechino in un nuovo accordo sul controllo degli armamenti atomici dopo la scadenza, a febbraio, del trattato bilaterale tra Stati Uniti e Russia. La Cina continua però a sostenere che le due maggiori potenze nucleari debbano prima ridurre i propri arsenali. Trump ha indicato il conflitto con l'Iran tra i possibili argomenti del colloquio. La Cina, principale partner economico di Teheran, è interessata a una soluzione diplomatica anche per le conseguenze della guerra sui trasporti marittimi e sui prezzi del petrolio.
Cosa potrebbe rimanere fuori dai colloqui
La guerra in Ucraina non dovrebbe essere al centro dell'incontro trilaterale. Putin avrebbe voluto utilizzare il vertice per discutere un possibile accordo favorevole a Mosca, ma funzionari statunitensi escludono che Trump intenda sollevare la questione. Anche Pechino appare riluttante. Secondo il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, Xi Jinping avrebbe sottolineato che un negoziato sul conflitto ucraino non può prescindere dalla presenza degli europei.