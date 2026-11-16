Anthropic sbarca al Nasdaq: maxi Ipo da 1.500 miliardi

AGI - Giovedì prossimo avverrà il debutto di Anthropic al Nasdaq. Un battesimo che si annuncia pieno di incertezze con i tassi di interesse in rialzo e, di conseguenza, gli investimenti in Intelligenza artificiale più costosi.
Il tutto in un contesto politico profondamente cambiato alla luce della netta vittoria Dem alle elezioni di Midterm dovuta, sì all'aumento dei prezzi al consumo, ma anche alla profonda contrarietà dei cittadini americani ai data center dell'IA.
A contorno di tutto questo c'è la 'spy story' che ha travolto Nvidia, il maggior produttore di chip al mondo, il cui ceo è stato costretto a dimettersi per l'affair con l'omonima Alice Huang, accusata dai servizi segreti statunitensi di essere una spia cinese.
Insomma, oltre al timore di una bolla dell'IA si sono aggiunti recentemente altri fattori che stanno mettendo il settore tecnologico mondiale sotto una pressione crescente.
Si avvicina la più importante Ipo tecnologica degli ultimi anni, un evento decisivo per il mercato dell'intelligenza artificiale, in piena espansione ma ancora giovane e con molte incertezze. Con il previsto debutto di Anthropic sul Nasdaq giovedì, la posta in gioco è altissima per quasi tutte le principali aziende tecnologiche.
Chi investe nell'Ipo di Anthropic
Advanced Micro Devices (Amd), Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) investiranno complessivamente 26 miliardi di dollari al prezzo dell'Ipo, che dovrebbe aggirarsi tra i 70 e i 78 dollari ad azione.
A questi prezzi, la valutazione di Anthropic potrebbe volare a 1.500 miliardi di dollari, una cifra elevatissima ma inferiore ai 2.000 miliardi di dollari stimata dagli investitori prima della politica restrittiva della Fed e dei cambiamenti politici avvenuti con le elezioni di medio termine.
Alcune di queste società sono già investitori, come ad esempio Amazon, che ha sostenuto l'operazione fin dall'inizio, la cui quota potrebbe ammontare a centinaia di miliardi di dollari.
I maxi investimenti nell'intelligenza artificiale
Oltre a tutti i soldi in gioco, i giganti della tecnologia hanno anche bisogno della spesa di Anthropic per molti anni a venire. Il creatore di Claude e il suo principale rivale, OpenAI, stanno guidando una parte sproporzionata dello sviluppo dell'IA e, nel farlo, stanno bruciando somme di denaro senza precedenti.
Secondo l'ultimo prospetto informativo, Anthropic ha impegni di spesa in sospeso per oltre 900 miliardi di dollari e ha un impegno a spendere almeno 110 miliardi di dollari con Amazon nell'arco di un decennio e altri 400 miliardi di dollari con altre aziende per la capacità cloud. La società guidata da Dario Amodei ha inoltre assunto impegni per 300 miliardi di dollari con partner nel settore dei data center e dei chip. Anthropic intende investire tra i 125 e i 150 miliardi di dollari per i chip per l'intelligenza artificiale di Google sebbene le consegne non inizieranno prima del 2028.
"Le cifre sono semplicemente sbalorditive", ha dichiarato in un'intervista a Cnbc, Joe Fath, socio della società di venture capital Eclipse ed ex gestore di portafoglio presso T. Rowe Price, "è difficile rendersene conto". Secondo quanto riportato nel prospetto informativo, i partner cloud Amazon, Google e Microsoft rappresentano il 31% degli obblighi contrattuali.
L'anno scorso, Amazon ha costruito un data center in Indiana appositamente per Anthropic, utilizzando chip personalizzati.
I conti della società e la raccolta prevista
Quotandosi in Borsa, Anthropic può raccogliere una parte consistente dei fondi necessari per finanziare la tecnologia e le infrastrutture richieste per la costruzione e l'hosting dei suoi modelli di frontiera e per l'espansione del suo portafoglio di servizi. A livello finanziario, la società ha registrato una perdita netta di 104 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2026.
L'Ipo potrebbe generare oltre 90 miliardi di dollari di proventi, che si aggiungerebbero ai 132 miliardi di dollari di liquidità già a disposizione di Anthropic, inclusi gli investimenti a breve termine. Anche la durata dei contratti di Anthropic è singolare. In genere, tali contratti durano cinque anni o meno, mentre l'accordo tra Anthropic e Amazon si estende per il doppio del tempo.
"Realisticamente, per periodi superiori a tre o quattro anni, è come tirare freccette al buio", ha affermato Corey Quinn, capo economista del cloud presso Duckbill, fornitore di software per la gestione della spesa. "È quasi certo che il contratto verrà rinegoziato ben prima della sua scadenza".
Nel frattempo, un data center di Anthropic, i cui contratti di locazione inizieranno nel 2027, ha una durata di 20 anni. Sia per lo spazio che per la capacità di calcolo, Anthropic sta investendo ora per evitare di trovarsi a corto di risorse in futuro. "In passato, abbiamo sottovalutato notevolmente le nostre esigenze di calcolo, il che ha comportato limitazioni di capacità e ha avuto un impatto sia sullo sviluppo che sull'implementazione del prodotto", ha dichiarato Anthropic nel prospetto informativo.
I venti contrari per il settore tecnologico
Tassi alti e pressione politica
Come detto, per la società, quotarsi al Nasdaq arriva in un momento difficile, con gli investitori del settore tecnologico alla disperata ricerca di buone notizie. Il Nasdaq ha iniziato novembre in ribasso dopo aver perso il 5,3% a ottobre, il suo peggior mese da marzo 2025. L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Fed ha spinto gli investitori fuori dalle aziende di neocloud, fortemente indebitate, che sono diventate un elemento cruciale per lo sviluppo delle infrastrutture.
Inoltre, nelle elezioni di metà mandato di inizio mese, i Democratici hanno ottenuto vittorie schiaccianti in entrambe le camere del Congresso e nelle elezioni per i governatori, mentre sono state approvate decine di proposte di legge che potrebbero limitare lo sviluppo di nuovi data center in tutto il Paese.
La crisi di Nvidia
Poi è arrivata la crisi di Nvidia. Le azioni del produttore di chip al centro del boom dell'IA sono crollate del 13% questa settimana, raggiungendo il livello più basso da luglio 2025, dopo che le numerose relazioni extraconiugali del ceo Huang hanno portato al suo licenziamento giovedì scorso.
Huang è stato sostituito ad interim dalla cfo Colette Cress, che martedì, due giorni prima del debutto di Anthropic, dovrà affrontare una prova importante: la pubblicazione dei risultati trimestrali.
Perché Anthropic rappresenta il futuro di Google
Google presterà particolare attenzione alla vicenda. Dopo l'Ipo infatti, la società deterrà circa il 13% di Anthropic e si farà garante degli impegni di locazione del laboratorio con Terawulf pari a 19 miliardi di dollari che fornirà spazio per data center in Kentucky.
Se Anthropic dovesse essere insolvente, Google interverrebbe e pagherebbe l'affitto rimanente o una penale di rescissione, ha affermato Terawulf. "Tutti sanno che Anthropic rappresenterà il futuro di Google", ha affermato Subhadeep Chatterjee, ex responsabile delle partnership cloud di Google, ora consulente delle aziende.
La concorrenza di OpenAI
Uno dei principali motivi che ha spinto Anthropic a stipulare contratti con garanzie costose e a lungo termine è la forte aggressività di OpenAI, e la limitata capacità, soprattutto per quanto riguarda le unità di elaborazione grafica. Un impegno a lungo termine può significare bloccare le tariffe in un momento in cui il settore si interroga su un possibile rallentamento dello sviluppo dei data center.
"Dovrete fare in fretta per procurarvi l'infrastruttura, e se non sarete pronti, sarete fuori mercato", ha affermato Eli Mansoor, ceo di OskaQ Consulting, società che offre consulenza alle aziende sulle negoziazioni relative al cloud. "Prima i prezzi tendevano a scendere, ma la situazione sta cambiando, soprattutto nel mondo delle Gpu". Grandi società finanziarie si stanno mettendo in fila per aiutare Anthropic a ottenere ciò che desidera.
Bank of America, Blackstone, Citigroupe, Morgan Stanley hanno offerto 63 miliardi di dollari per acquistare rack pieni di chip AI di Broadcom che Anthropic noleggerà. Broadcom ha fornito una garanzia con una responsabilità massima di 43 miliardi di dollari. Si tratta di una quantità enorme di silicio e di una scommessa ingente per un'azienda nata solo cinque anni fa e che non ha mai vissuto una crisi del settore tecnologico.
"Non è un'operazione priva di rischi, ma la definirei un investimento intelligente", ha affermato David Tollen, fondatore di Sycamore Legal, studio legale specializzato in contratti IT. "In un certo senso, investono in se stessi. Stanno investendo denaro in qualcosa che, se avrà successo, permetterà loro di ottenere una parte dei profitti".