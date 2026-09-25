Bollo auto: Stellantis, lista dei modelli che beneficiano taglio

AGI - Stellantis "accoglie con interesse il decreto" approvato dal Governo italiano che introduce, per l'anno 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo per persona alimentato a benzina, diesel o con tecnologia ibrida, purché dotato di una potenza non superiore a 80 kW.
Il taglio del bollo nelle auto del catalogo Stellantis
La misura riguarda i proprietari di autovetture e gli utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio e punta a favorire una mobilità più efficiente e sostenibile. Nel caso in cui una persona possieda più veicoli che rientrano nei requisiti previsti, l'agevolazione sarà applicata esclusivamente a quello con la potenza inferiore.
Grazie all'ampiezza del proprio portafoglio prodotti, Stellantis dispone di numerosi modelli che possono beneficiare dell'esenzione. Le versioni interessate, appartenenti a diversi marchi del Gruppo e presenti nei principali segmenti del mercato, combinano efficienza energetica, consumi contenuti e costi di utilizzo competitivi. Di seguito sono riportati, marchio per marchio, i principali modelli che, sulla base delle caratteristiche tecniche rientrano nella soglia prevista dal decreto.
Citroen
La bestseller Citroen C3 beneficia della sospensione del bollo nella versione Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 con cambio automatico. Accanto a C3, l'offerta di Citroen nel segmento B-SUV si completa con SUV C3 Aircross, che rientra nei requisiti del decreto nella versione Turbo 100 con cambio manuale. Rientrano nei requisiti anche C4 in versione Hybrid 110 e Nuovo Berlingo diesel da 100 CV.
Fiat
Tra le versioni che rientrano nei requisiti del decreto figurano: Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda benzina Turbo 100, FIAT 600 benzina Turbo 100, FIAT 600 Hybrid e Qubo L Diesel 100 CV. Alla gamma dei modelli attualmente a listino si aggiungeranno anche le future FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback con motorizzazione benzina Turbo 100 CV.
Anche Avenger rientra nei parametri previsti dal decreto nelle versioni 1.2 Turbo Benzina 100CV Manuale e 1.2 e-Hybrid 110CV Automatica.
Lancia
Lancia Ypsilon rientra nei parametri previsti dal decreto nelle versioni Turbo 100 CV e ibrida 110 CV. La versione ibrida utilizza un sistema ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 110 CV (74 Kw), tecnologia 48V, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti.
Opel
Il marchio tedesco offre una vasta gamma di modelli e motori che saranno esenti dal pagamento della tassa di possesso. Tra questi troviamo la sempre apprezzata Opel Corsa, con motori benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, lo spazioso SUV Opel Frontera con motore benzina 100 CV e cambio manuale o Hybrid 110 CV che comprende il cambio automatico doppia frizione 6 marce, oltre al multispazio Opel Combo, disponibile in due lunghezze e anche con 7 posti con motore diesel 100 CV.
Peugeot
Ampia la gamma di modelli Peugeot che si avvantaggeranno dall'esenzione dal pagamento del bollo auto. Diversi modelli per dimensioni e caratteristiche, che si adattano a diverse esigenze dei clienti italiani.
Si va dalla Peugeot 208 con motore benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, al sofisticato SUV Peugeot 2008 con lo stesso motore ibrido, per finire con lo spazioso Peugeot Rifter BlueHDI diesel con motore da 100 CV.
Leapmotor
L'intera gamma Leapmotor, comprese le versioni REEV HYBRID, beneficia dell'esenzione dal pagamento del bollo prevista dalla normativa, confermando la competitivita' e la convenienza dell'offerta del Brand.
Tra i modelli che rientrano nei requisiti del decreto figurano Leapmotor B10 REEV HYBRID e Leapmotor C10 REEV HYBRID, equipaggiate con l'innovativa tecnologia Range Extender, che unisce i vantaggi della mobilita' elettrificata a un'autonomia estesa, offrendo una soluzione versatile e accessibile per un numero sempre maggiore di automobilisti.