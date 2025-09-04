La battaglia sui dazi, Trump ricorre alla Corte Suprema
La battaglia sui dazi, Trump ricorre alla Corte Suprema

Per l'amministrazione Usa sono state "già danneggiate delicate trattative commerciali"
AGI - L'amministrazione Trump ha annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte Suprema per i dazi dichiarati illegali.

L'amministrazione Trump ha anche chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il suo ricorso, affermando che ha già danneggiato delicate trattative commerciali.

"Il Procuratore Generale... chiede rispettosamente a questa Corte di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile, data l'enorme importanza di confermare rapidamente la piena legittimità dei dazi del Presidente", ha scritto John Sauer in una mozione depositata presso la Corte, richiedendo una discussione orale entro l'inizio di novembre.

