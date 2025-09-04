La battaglia sui dazi, Trump ricorre alla Corte Suprema

AGI - L'amministrazione Trump ha annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte Suprema per i dazi dichiarati illegali.
L'amministrazione Trump ha anche chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il suo ricorso, affermando che ha già danneggiato delicate trattative commerciali.
Usa: Corte d'appello boccia i dazi, "Sono in gran parte illegali". L'ira di Trump: "Faremo ricorso"
"Il Procuratore Generale... chiede rispettosamente a questa Corte di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile, data l'enorme importanza di confermare rapidamente la piena legittimità dei dazi del Presidente", ha scritto John Sauer in una mozione depositata presso la Corte, richiedendo una discussione orale entro l'inizio di novembre.