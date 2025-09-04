La battaglia sui dazi, Trump ricorre alla Corte Suprema

Usa: Corte d'appello boccia i dazi, "Sono in gran parte illegali". L'ira di Trump: "Faremo ricorso"

Secondo i giudici, è incostituzionale il ricorso a poteri d'emergenza per giustificare l'imposizione di tariffe doganali che non sono stati sospese. Il capo della Casa Bianca: "Sarebbe un disastro se fossero eliminate. Ma alla fine vinceremo"