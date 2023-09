Figliuolo, pronti a ristorare 289 milioni ma finora richiesti solo 500mila euro

AGI - "È già in atto l'erogazione dei rimborsi per interventi di somma urgenza già effettuati nell'imminenza dell'alluvione e che sono ancora in corso. Parliamo di 289 milioni di euro. Ma approfitto di questa occasione per lanciare un appello ai Comuni di inviare le richieste di rimborso che noi immediatamente ristoriamo. Finora sono state ricevute richieste per soli 500mila euro, ma noi siamo pronti a ristorare tutto".

Lo ha detto il generale Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione per le zone colpite dall'alluvione nel maggio scorso in Emilia Romagna, al termine di una riunione a Palazzo Chigi sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione. "È stata una riunione davvero importante, che ritengo darà ulteriori notizie positive per la ricostruzione e i rimborsi", ha sottolineato Figliuolo.