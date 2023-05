Moody's non aggiorna il rating dell'Italia. La classificazione resta Baa3

AGI - Moody's non ha aggiornato il rating dell'Italia, come atteso in base al calendario ufficiale. La classificazione della Repubblica italiana resta dunque Baa3 con outlook negativo. Tra i rating previsti e non aggiornati anche quello di Malta e della città di Zagabria. Moody's ha invece alzato da stabile a positivo l'outlook del Portogallo, con il rating confermato a Baa2.