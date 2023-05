Twitter sarà guidato da una donna. Il nuovo Ceo inizierà tra 6 mesi

AGI - Entro sei settimane una donna - di cui non è stata fornita l'identità - dirigerà Twitter dal punto di vista operativo come amministratore delegato o direttore esecutivo.

Ad annunciarlo, con un tweet, è Elon Musk che tuttavia riserverà a se stesso gran parte delle responsabilità della rete - che chiama X/Twitter - e precisamente "la presidenza esecutiva, la guida del settore tecnologico, la supervisione dei prodotti, la gestione del software e dei sistemi".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.