Le Banche centrali annunciano un'azione "coordinata per dare liquidità al mercato"

AGI - Banca del Canada, Banca d'Inghilterra, Banca del Giappone, Bce, Federal Reserve e Banca nazionale svizzera hanno annunciato "un'azione coordinata per rafforzare la fornitura di liquidità attraverso una linea di accordi swap permanenti in dollari". Si legge in una nota della Fed.

"Per migliorare l'efficacia delle linee swap nel fornire finanziamenti in dollari, le banche centrali che attualmente offrono operazioni in dollari hanno deciso di aumentare la frequenza delle operazioni con scadenza a 7 giorni da settimanale a giornaliera. Le operazioni giornaliere inizieranno lunedì 20 marzo 2023 e proseguiranno almeno fino alla fine di aprile", si legge ancora. "La rete di linee di swap tra queste banche centrali è un insieme di strumenti permanenti disponibili e funge da importante garanzia di liquidità per alleviare le tensioni nei mercati globali della raccolta, contribuendo cosi' a mitigare gli effetti di tali tensioni sull'offerta di credito a famiglie e imprese".