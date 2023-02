AGI - Bollette del gas meno care a gennaio: la buona notizia viene data dall'Arera, che comunica la percentuale del calo. Una famiglia tipo pagherà il 34,2% in meno.

Ad ogni modo, l'Authority spiega che "la riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non compensa del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) che risulta di circa 1.769 euro, +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022)".

Un'"ottima notizia" ha commentato, secondo quanto si apprende, in Cdm il premier, Giorgia Meloni.