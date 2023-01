>

Tentativo in extremis, il Ministero convoca i benzinai

Nuovo round governo-sindacati dei gestori di carburanti: la convocazione è per oggi alle 15 presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy. Stasera alle 19 scatta la serrata di due giorni. Siccome alcune delegazioni non potranno neanche essere presenti di persona, la riunione prevederà probabilmente un collegamento via web.