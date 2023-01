Cambio ai vertici di Netflix, Reed Hastings lascia la carica di Ceo

AGI - Mentre il gigante dello streaming batteva le sue stesse previsioni del trimestre, l’amministratore delegato e co-fondatore Reed Hastings annunciava le sue dimissioni.

Hastings, uno dei fondatori di Netflix nel 1997, che inizialmente era nato come servizio di spedizione di dvd per posta, ha deciso di lasciare il posto a due co-amministratori delegati: Ted Sarandos, già Chief Operating Officer, e Greg Peters, fino ad oggi direttore operativo e produttivo.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ