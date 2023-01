Corre l'inflazione, Uniqlo aumenta i salari fino al 40%

AGI - Anche in Giappone corre l'inflazione e al ritmo più veloce degli ultimi decenni. E così ast Retailing, il più grande rivenditore di abbigliamento dell'Asia e proprietario del marchio di moda Uniqlo, aumenterà i salari dei dipendenti fino al 40%.

Il forte aumento delle retribuzioni fa seguito agli appelli del Primo Ministro Fumio Kishida alle imprese giapponesi affinché aumentino i salari, rimasti stagnanti per decenni, con le aziende che faticano a trasferire i costi più elevati ai consumatori.

Gli economisti si aspettano che altre aziende seguano l'esempio, ma su scala molto più ridotta, sollevando la questione se il Giappone possa creare un ciclo virtuoso di aumento dei salari, aumento dei consumi e aumento dei prezzi.

In un comunicato, Fast Retailing ha dichiarato che l'aumento di stipendio - che entrerà in vigore a partire da marzo - mira a rendere il sistema retributivo del gruppo competitivo a livello globale. Mentre molte aziende giapponesi si basano su una struttura retributiva basata sull'anzianità, l'azienda invece valuterà i dipendenti in base alle loro prestazioni e alla capacità di contribuire all'attività.

In seguito alla revisione, la retribuzione mensile iniziale dei laureati aumenterà da 255.000 yen (l'equivalente di 1,800 euro) a 300.000 yen (2.100 euro), mentre gli stipendi dei nuovi store manager passeranno da 290.000 yen (ossia 2.000 euro) a 390.000 yen (circa 2.800 euro)

"Per gli altri dipendenti, l'azienda prevede di aumentare gli stipendi annuali fino al 40%", ha dichiarato Fast Retailing. "In futuro, la nuova retribuzione di ciascun dipendente sarà decisa in base a criteri di valutazione allineati a livello globale".

Nel frattempo Fast Retailing si sta già facendo carico di costi del personale più elevati, presa tra le difficoltà derivanti dalla svalutazione dello yen, dall'aumento dei costi dei materiali e dall'epidemia di Covid-19 in Cina.

A settembre Fast Retailing aveva già aumentato i salari di una media del 20% per la maggior parte dei suoi dipendenti part-time. Insieme all'ultimo aumento per i dipendenti a tempo pieno, il costo totale del personale aumenterà di circa il 15% rispetto all'anno precedente, un aumento che, secondo l'azienda, sarà assorbito dall'aumento della produttività.

L'inflazione di fondo del Giappone, che non include i prezzi volatili degli alimenti freschi, è aumentata del 3,7% a novembre, il ritmo più veloce in quasi 41 anni. Questo ha aumentato le aspettative sulle tradizionali trattative salariali "shunto" ( è un termine giapponese, solitamente tradotto come "trattativa salariale di primavera") dei prossimi mesi, con il governo che chiede alle imprese di aumentare le retribuzioni per compensare l'aumento dei prezzi.

In un segno di cambiamento dei tempi, la Confederazione dei sindacati giapponesi chiede un aumento dei salari del 5% su base annua quest'anno, o del 3% in termini di retribuzione base, che sarebbe l'aumento più alto dal 1995.