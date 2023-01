Maxi multa di Bruxelles a Meta: le sue sono pubblicità "illecite"

AGI - Meta è stata sanzionata con multe per un totale di 390 milioni di euro dopo che le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea hanno scoperto che avrebbe illegalmente costretto gli utenti ad accettare annunci personalizzati su Facebook ed Instagram.

La Commissione per la protezione dei dati ha affermato che Meta ha violato "i suoi obblighi in materia di trasparenza" e ha utilizzato una base giuridica errata "per il trattamento dei dati personali a fini di pubblicità comportamentale".