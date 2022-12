La fine delle restrizioni anti-Covid non frena la voglia di digitale 

AGI - Tolti lacci e restrizioni legate alla pandemia di Covid si sta sempre meno in casa. Ma passeggiate all’aria aperta, corsa e sport, non cancellano la voglia di ‘digitale’ e di informazioni o intrattenimento online (eBook, podcast, video, audiolibri).

La spesa degli italiani per questo tipo di contenuti, nel 2022 supera i 3,3 miliardi di euro e registra un tasso di crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’Osservatorio Digital Content promosso dalla School of management del Politecnico di Milano presentato in occasione del convegno “Dalla pandemia al New Normal: l’evoluzione del settore dei contenuti digitali”.

Nonostante un calo del numero assoluto di utenti, aumenta il tempo medio dedicato alla fruizione dei contenuti e continua, seppur a ritmi più ridotti, la crescita del mercato “Paid” (media a pagamento) anche dopo i due anni di pandemia: nell’arco di 5 anni, il valore di spesa è infatti più che raddoppiato.

© JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Audiolibro



“Il numero di utenti italiani che dichiarano di fruire di contenuti digitali nel 2022 ha registrato nel complesso una riduzione che ha interessato quasi tutti gli ambiti, ad esclusione dei podcast e degli audiolibri. Nel post-pandemia - spiega Samuele Fraternali, direttore dell’Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano - il consumatore finale trascorre meno tempo a casa e preferisce attività più fisiche. D’altro canto, però, i consumatori più fedeli hanno incrementato il tempo medio dedicato alla fruizione di contenuti online”.



In particolare il “video entertainment” cresce con il ritmo più elevato e supera gli 1,3 miliardi di euro (+33%). Il “gaming” resta responsabile di quasi la metà della spesa totale dei consumatori con oltre 1,5 miliardi di euro, ma registra per la prima volta negli ultimi anni una lieve contrazione (-1%). L’audio raggiunge un totale di 277 milioni di euro (+16%), mentre i contenuti News/eBook registrano una crescita più contenuta (+2%), arrivando a quota 164 milioni di euro.

Oggi il 45% degli internet user italiani fruisce di contenuti a pagamento, sia in abbonamento sia tramite acquisti singoli. Il video intrattenimento, emerge dall'Osservatorio, è il contenuto più fruito a pagamento (42% degli internet users). Tra i contenuti per cui il consumatore è più disposto a spendere rientrano anche eBook, soprattutto con la modalità dell’acquisto singoli, e musica, tramite abbonamento.

Rispetto al 2021, in media cala il numero complessivo di utenti che fruiscono di contenuti, ma aumenta il tempo medio dedicato dai consumatori più fedeli alla fruizione degli stessi. I maggiori incrementi si registrano nel mondo del video ma crescono anche podcast, eBook e audiolibri. Solamente per magazine e quotidiani si registra nel 2022 una riduzione del tempo medio di fruizione.