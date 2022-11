L'inarrestabile crescita dell'industria del cartone dopo la pandemia

AGI - Prima che diventasse il cartone che abbiamo in casa, era ruvida carta marrone, e prima ancora che diventasse carta era probabilmente un fiume fluido di pasta calda, e prima, prima ancora è stato un albero. Forse un Pinus taeda, o pino loblolly, sottile conifera originaria del sud-est degli Stati Uniti.

Il New York Times Magazine si occupa in un articolo del processo di lavorazione del cartone, che è un’industria sempre più florida e in espansione, specie in seguito alle richieste di spedizione di prodotti a cui hanno contribuito con forza aziende come Amazon. Tanto che la produzione è “appena sufficiente per soddisfare la domanda”, anche se i suoi produttori “hanno battuto tutti i record nel 2021 e da allora li hanno battuti praticamente ogni trimestre”, al punto che “entro il 2025, secondo una stima, la dimensione del mercato internazionale degli imballaggi in cartone ondulato raggiungerà i 205 miliardi di dollari, commisurati al prodotto interno lordo della Nuova Zelanda o della Grecia”, si legge nell’articolo.

In the era of Amazon Prime, American factories are generating upwards of 400 BILLION square feet of cardboard annually. What does our growing addiction to the stuff mean? My latest cover for the @NYTmag is online today – and in print this coming Sunday: https://t.co/QDKeVKFhsf