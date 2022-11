Lagarde: "Aumenteremo i tassi per tutto tempo necessario"

AGI - "Aumenteremo i tassi d'interesse per tutto il tempo necessario e per quanto sarà necessario per raggiungere l'obiettivo della stabilità dei prezzi e tornare all'inflazione al 2%".

Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo. "Ci impegniamo a ridurre l'inflazione al nostro obiettivo a medio termine e siamo determinati a prendere tutte le misure necessarie per farlo".

Introductory statement by President Christine @Lagarde at the hearing of the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament https://t.co/GKnkOJHh9p — European Central Bank (@ecb) November 28, 2022

“Nel lungo termine, ovviamente, l’inflazione diminuirà, sia per le nostre misure monetarie, ma anche per la graduale scomparsa dei colli di bottiglia che hanno messo sotto pressione l’offerta. Ma se vediamo in questo momento i motori dietro all’inflazione, cibo, merci in generale ed energia, non vediamo elementi che indichino che il picco sia stato raggiunto e che ci sarà una diminuzione nel breve termine”.

“L’inflazione complessiva ha raggiunto il 10,6%, il suo record, a ottobre. L’inflazione core, attorno 5%, anche questa è molto alta. Mi piacerebbe che avesse raggiunto il picco ad ottobre ma temo di non poter spingermi a affermare questo”, ha aggiunto.

“Penso ci siano troppe incertezze. In particolare, nella trasmissione degli alti costi dell’energia dall’ingrosso a livello del dettaglio per dire che abbiamo raggiunto il picco, mi sorprenderebbe”, ha sottolineato.