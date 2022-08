Per Musk "il mondo ha ancora bisogno di gas e petrolio"

AGI - Il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà, sviluppando al contempo le fonti di energia sostenibili, ha detto ai giornalisti il fondatore di Tesla, Elon Musk in una conferenza stampa in Norvegia. "Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perche' altrimenti la civilta' crollera'", ha detto Musk a margine di una conferenza sull'energia nella citta' meridionale di Stavanger.

Alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a estraree petrolio e gas, Musk ha detto: "Penso che alcune ulteriori esplorazioni siano giustificate in questo momento". "Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l'energia sostenibile e verso un'economia sostenibile", ha affermato. "Ci vorranno alcuni decenni per essere completata."