Morning bell: i mercati tentano il rimbalzo

AGI - I mercati tentano il rimbalzo, in attesa dei dati odierni sul mercato del lavoro Usa, pur procedendo a zig-zag, in uno scenario volatile, irregolare e incerto. A preoccupare gli investitori è il rallentamento dell'economia globale, azzoppata dall'alta inflazione, dalle tensioni geopolitiche e dalle strette monetarie avviate dalle banche centrali.

In Asia i listini sono in rialzo e così anche i future a Wall Street e in Europa, mentre i rendimenti dei Treasury frenano e i prezzi del petrolio recuperano, dopo essere arretrati a livelli che non si vedevano da prima della guerra in Ucraina, con il Wti che per la prima volta da febbraio e' sceso sotto i 90 dollari.

A Taiwan Pechino ha circondato l'isola, all'indomani della partenza di Nancy Pelosi, avviando la più grande manovra militare di tutti i tempi nell'area e inviando verso lo stretto di Formosa navi, jet e soprattutto missili. Taipei denuncia: lanciati 11 missili balistici cinesi di ultima generazione Dongfeng, 5 dei quali sarebbero caduti nella zona economica giapponese.