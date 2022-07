New York si prepara a copertura cellulari nella metro

AGI - La Metropolitan Transportation Authority (MTA), che si occupa del trasporto pubblico nello Stato di New York, ha annunciato una partnership pubblico-privato per fornire copertura ai cellulari su tutte le 418 miglia di binari in tunnel della metropolitana newyorkese, insieme a un’espansione del servizio Wi-Fi a tutte le 191 stazioni della metropolitana fuori terra e alle 21 stazioni ferroviarie di Staten Island.

L’operazione dovrebbe trasformare il sistema della metropolitana in una rete di trasporto completamente connessa digitalmente che offre agli utenti la possibilità di utilizzare i propri dispositivi mobili nell’intero sistema della metropolitana.

“Portare la connettività cellulare ai tunnel tra le stazioni e il Wi-Fi alle stazioni fuori terra è un importante passo avanti nel migliorare l’esperienza dei passeggeri “, ha affermato Janno Lieber, presidente e ceo di MTA. “E l’accordo siglato da MTA aiuterà anche i profitti dell’MTA, una delle principali preoccupazioni mentre la pandemia volge al termine”.