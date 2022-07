Il prezzo del gas batte tutti i record e vola oltre 200 euro

AGI - Non si arresta la corsa del gas al ttf. Il contratto future con scadenza a settembre 2022 ha sfondato quota 200 euro per megawattora, toccando un livello record.

I prezzi sono ora in rialzo del 13,34% a 202,245 euro per megawattora.

Birol (Aie), taglio del 15% non basta, si punti al 20%

Nel giorno in cui i ministri dell'Energia dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul piano di emergenza presentato dalla Commissione europea per un taglio del 15% dei consumi di gas il presidente dell'Agenzia internazionale dell'energia, Fatih Birol, si spinge oltre e chiede di puntare ad un risparmio del 20%. Si tratta di un taglio, ha spiegato in un'intervista all'emittente televisiva tedesca Zdf, necessario a superare senza carenze il prossimo inverno, periodo che sarà una "prova storica" per l'Europa.

"Se non prendiamo provvedimenti seri, potremmo trovarci di fronte a una grave crisi di approvvigionamento di gas", ha dichiarato Birol, indicando che ciò avrebbe "conseguenze" che vanno oltre il settore energetico e che il taglio accordato oggi del 15% è insufficiente.