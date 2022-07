>

Sul Prime Day di Amazon Germania l'ombra dello sciopero

Il sindacato Verdi ha invitato i lavoratori di dei centri di centri di distribuzione di Augusta, Lipsia, Coblenza, Rheinberg, Werne e Bad Hersfeld a mobilitarsi per condizioni di lavoro migliori. Il colosso annuncia aumenti per il personale a partire dall'autunno e non teme ripercussioni sulle vendite