Morning bell: Cosa si aspettano i mercati

AGI - C'è incertezza sui mercati, che ripartono col fiato corto dopo la Pasqua. A pesare è l'aumento dei rendimenti dei Treausury, la prospettiva di un inasprimento della politica monetaria della Fed e l'alta inflazione, con i prezzi del gas e del petrolio in netto rialzo. Intanto in Ucraina è iniziata l'offensiva russa nel Donbass.

In Asia Hong Kong perde oltre il 2%, anche Shanghai è negativa e Tokyo avanza di oltre mezzo punto percentuale. A Hong Kong le autorità hanno accertato altri sette morti per Covid-19, dopo i primi tre decessi resi noti ieri. La città, la più grande della Cina con i suoi 26 milioni di residenti, è in lockdown da settimane per l'ondata di Omicron e punta gradualmente a riaprire, anche se le autorità procedono con molta circospezione.

In Cina gli esperti si aspettano nuove mosse da parte di Pechino dopo che nel primo trimestre il Pil è cresciuto del 4,8%, più delle attese ma al di sotto delle previsioni di fine anno del governo che sono di un +5,5%.

"Ci aspettiamo un maggiore sostegno politico, principalmente sotto forma di maggiori investimenti infrastrutturali, di un cambiamento nella politica dello 'zero Covid' e di una maggiore crescita del credito" commenta Wang Tao, chief economist per la Cina di Ubs. A Wall Street i future sono in rialzo, dopo una seduta altalenante, chiusa in calo. I rendimenti del T-bone a 10 anni frena al 2,843%, dopo essere salito ieri al top dal dicembre 2018 al 2,88%.

Il biennale è al 2,44%, dopo essere avanzato al 2,46%. A spingere i listini di New York c'è Bank of America, il cui titolo è salito del 3, 4%. Sotto i riflettori Twitter cresciuta di oltre il 7%, dopo che la società di social media ha lanciato un piano per contrastare l'offerta del ceo di Tesla, Elon Musk. Poco mossi i future delle Borse europee, che oggi riaprono dopo la chiusura di ieri.