Franco: "Se l'inflazione diventa un ostacolo il Pnrr va adattato"

AGI - L'inflazione "può avere effetti molto importanti, siamo in una situazione di incertezza circa la durata del processo di inflazione. E' un evento che non era atteso ma che fino a tutta l'estate e l'autunno scorso era un aspetto non atteso. Il Piano va seguito, monitorato e adattato e quindi ogni ostacolo che ci troviamo davanti dobbiamo capirlo e trovare una soluzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'audizione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato.

"Se la questione dell'inflazione diventasse un ostacolo dovremo intervenire, lo dovremo fare nei prosismi mesi quando capiremo quale sarà il tasso di inflazione", ha aggiunto Franco.

"Nel calcolare le risorse assegnate all'Italia - ha spiegato Franco - si è tenuto conto, alla luce del finanziamento della Commissione, di un tasso di inflazione al 2% assunto come tasso di riferimento. Quello che non era stato messo in conto è che i prezzi potessero accelerare come ora. Questo resta uno dei problemi principali".