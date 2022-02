Accordo tra Enea ed Eni per la transizione ecologica ed energetica

AGI - Il presidente di Enea, Gilberto Dialuce, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, annunciano la sigla di un Joint Cooperation Agreement (Jca) che prevede la realizzazione di progetti nei settori della decarbonizzazione e transizione ecologica ed energetica.

L'intesa, di durata triennale, riguarda lo sviluppo di prototipi, tecnologie e processi innovativi, studi di fattibilità e analisi di scenario, lo scambio di competenze e conoscenze e la promozione di iniziative congiunte per un valore di oltre 8 milioni di euro costituito dall'apporto di risorse umane, tecniche e finanziarie da entrambe le parti.

"Quest'intesa consente di mettere le nostre competenze, infrastrutture e capacità di innovazione a disposizione di un'azienda leader a livello internazionale come Eni su temi strategici quali la decarbonizzazione, la sostenibilità e la transizione energetica ed ecologica attraverso l'attuazione di progetti concreti", ha commentato il presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce.

E ha aggiunto: "L'accordo si inquadra nell'ambito della nostra mission nel campo della ricerca applicata per sviluppare partnership con le imprese, trasferendo tecnologie innovative e servizi avanzati per la crescita e la competitività. Quest'intesa, inoltre, rafforza la collaborazione già in atto con Eni nel Cluster Tecnologico Nazionale Energia, nel campo della fusione nucleare e in altre iniziative per l'economia circolare, il solare a concentrazione e l'accumulo termico".

Nel dettaglio, l'accordo riguarda gli ambiti della produzione di energia da fonti rinnovabili e a basse emissioni di CO2, del supercomputing, della superconduttività e dell'economia circolare, tra cui processi innovativi per la valorizzazione degli scarti e per la produzione di biogas, biometano e di biochar, e prevede anche l'utilizzo delle infrastrutture e dei laboratori nei Centri Ricerche Enea.

Per le fonti rinnovabili l'intesa prevede l'identificazione di contesti di utilizzo innovativi per il solare a concentrazione, valutando lo sviluppo di sistemi combinati di generazione e stoccaggio termico, la promozione di partnership nazionali e internazionali per la progettazione di soluzioni industriali e la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione e validazione di prototipi. Nell'ambito del supercomputing la partnership sviluppera', fra l'altro, tecnologie e hardware di nuova generazione per un innovativo sistema di High Performance Computing (HPC) ad alta efficienza energetica e di calcolo.

Nel campo della superconduttività Enea ed Eni collaboreranno allo sviluppo di una tecnologia innovativa per il design e la realizzazione di un sistema di rilevazione e prevenzione del Quench (perdita delle caratteristiche superconduttive) in un magnete a superconduttori HTS. In questo settore, Eni ed Enea sono già insieme in un'alleanza strategica per la realizzazione di un grande polo scientifico-tecnologico sulla fusione Dtt (Divertor Tokamak Test) che verrà realizzato nel Centro Ricerche Enea di Frascati.