Coinhouse punta a diventare la futura criptobanca europea

AGI - Coinhouse, società specializzata in criptovalute, ha annunciato di aver raccolto 15 milioni di euro e di puntare a diventare "la futura criptobanca europea".

Questo secondo round, tre anni dopo aver raccolto 2,4 milioni di euro, è stato guidato dal fondo di investimento True Global Ventures.

Tra gli investitori figurano CF Partners, XAnge, Raise Ventures, Expon, ConsenSys AG e "leading business angels".

Già nota come Maison du bitcoin, Coinhouse utilizzerà questi fondi per "diversificare l'offerta di prodotti", "sviluppare la propria presenza in Europa" e "rafforzare la propria offerta per aziende e investitori istituzionali", ha precisato la società in un comunicato.

"Hanno mostrato una forte crescita redditizia e sono molto ben posizionati, con un servizio di alta qualità in Francia e in Europa, per soddisfare la nuova domanda di privati, family office e aziende con un patrimonio netto elevato da investire in risorse digitali", ha commentato Frank Desvignes, partner a True Global Ventures, per giustificare questa operazione.

Coinhouse offre attualmente servizi di gestione e transazione su 43 criptovalute.