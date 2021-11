Il Black Friday anticipa le spese per il Natale

AGI - Nella settimana del Black Friday sono 27 milioni gli italiani che si apprestano a fare acquisti, con una crescita dell'8% rispetto allo scorso anno, e sempre di più, sottolineano le associazioni, l'appuntamento viene sfruttato, insieme al Cyber Monday, per anticipare i regali di Natale.

Si spenderanno circa 1,7 miliardi e come sempre a fare la parte del leone è il web. Prodotti elettronici al top, ma cresce anche l'interesse per il settore moda e abbigliamento. Secondo un'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research, un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i doni di Natale approfittando delle campagne scontistiche del venerdì e del lunedì successivo. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso e il 12% non acquisterà regali.

Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie. Il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online.

Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi all’interno dei centri commerciali e il 23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. Gli acquisti più gettonati vanno dall’elettronica di consumo all’abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici.

Per un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio gli acquisti sono in rialzo e un italiano su tre è pronto a cogliere l’opportunità della giornata di super sconti, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Non solo sulla Rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 100mila i negozi ‘reali’ che aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. E, in due casi su tre, le offerte dureranno per tutto il weekend. Secondo lo studio, il fatturato previsto per l’occasione si traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 miliardi di euro che si ‘divideranno’ tra le attività commerciali online e i negozi su strada.

A questi vanno aggiunti altri 500 milioni di spesa già effettuata dal 17% degli italiani che hanno acquistato in occasione delle numerose campagne promozionali ‘pre-promozioni’ legate al black friday, condotte dalle grandi piattaforme di e-commerce e dalle grandi catene di retail multicanale – soprattutto di elettronica - già a partire da ottobre.

Su cosa punteranno gli acquirenti

Chi comprerà durante il Black Friday anche quest’anno cercherà soprattutto prodotti tecnologici, indicati dal 45%, e moda, con un 44% in cerca di abbigliamento, calzature e accessori. Un balzo enorme rispetto al periodo pre-pandemia, quando gli interessati all’acquisto di prodotti di moda erano il 26%.

Crescono anche gli elettrodomestici (29%, contro il 25% dello scorso anno), mentre calano dal 10% all’8% i viaggi. Stabili, invece, mobili e prodotti per la casa (15%). Ma si cerca di tutto, con il 17% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l’occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l’albero.

Il Codacons ipotizza una spesa solo sul web di circa due miliardi. “Al momento 27 milioni di connazionali sono decisi ad approfittare delle promozioni legate al Black Friday per acquistare prodotti per se o per la casa e anticipare i regali di Natale - spiega il presidente, Carlo Rienzi – vi è poi una larga fetta di consumatori “indecisi”, che valuterà gli acquisti in base alle offerte e agli sconti praticati online e nei negozi, e che deciderà all’ultimo se e come fare shopping. Molti approfitteranno del Black Friday per acquistare regali di Natale. Il 39% dei doni che saranno scambiati in Italia durante le prossime festività verrà acquistato proprio durante la settimana di sconti”.

La parte principale degli acquisti, sottolinea, avverrà attraverso l’e-commerce, con il web che accentrerà il 61% degli acquisti per un controvalore compreso tra 1,8 e 2 miliardi di euro. In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ancora una volta l’elettronica e l’hi-tech, comparto dove il 60% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza il Codacons – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (20%).