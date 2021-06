L'Inps è in grado si assorbire l'Inpgi

AGI - L'Inps sarebbe in grado di assorbire l'Ipngi, che è un istituto più piccolo di altri istituti assorbiti in passato. Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso di un'audizione alla Commissione Enti gestori. Tridico ha riferito che "saremmo disponibili, c'è un'interlocuzione in corso" ma ha precisato di non voler "fare interferenze". "Quello che non vorremmo succedesse di nuovo - ha affermato - è una migrazione di contribuenti dall'istituto verso l'Inpgi, anche perche' oggettivamente non sarebbe la soluzione". "Spostare 17-20 mila comunicatori non sarebbe la soluzione", ha ribadito.