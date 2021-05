Franco boccia l'aumento della tassa di successione

AGI - "il governo non ha ancora definito la sua proposta di legge delega sul fisco, anche perché attende le risultanze delle commissioni parlamentari e non è entrato nel merito di proposte relative a singole misure". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, rispondendo al question time a un'interrogazione sulla proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di inasprire la tassa di successione per i redditi più alti.

"La proposta di legge delega che verrà approvata dal Consiglio dei ministri entro il 31 luglio - ha spiegato Franco - verterà sul sistema fiscale nel suo complesso, non è bene intervenire su singole componenti del sistema fiscale in quanto devono inserirsi nel disegno complessivo e concorrere alle finalità generale del sistema fiscale: crescita, equità e contrasto all'evasione".