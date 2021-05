Huawei lancerà il suo sistema operativo per cellulari il 2 giugno

AGI - La cinese Huawei lancerà la prossima settimana il sistema operativo mobile HarmonyOS, sviluppato dopo aver perso l'accesso ad Android a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo riferiscono i media cinesi citando un messaggio pubblicato dall'account ufficiale su Weibo - l'equivalente cinese di Twitter - in cui si annuncia un evento di presentazione il 2 giugno.

HarmonyOS, chiamato Hongmeng in cinese, era già stato lanciato per altri tipi di dispositivi come tablet o "indossabili" nell'agosto 2019. La società prevede che oltre 300 milioni di dispositivi funzioneranno su HarmonyOS entro la fine di quest'anno, di cui circa un terzo - precisa l'agenzia di stampa Xinhua - sarebbero dispositivi di altre società che lo incorporerebbero come sistema operativo.