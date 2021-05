Pirelli accelera verso una produzione sempre più sostenibile

AGI - Ulteriore accelerazione verso la sostenibilità per il gruppo Pirelli. Il gruppo della Bicocca infatti è il primo al mondo a produrre una linea di pneumatici certificata Forest Stewardship Council (Fsc) progettati per la nuova Bmw X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. Questi prodotti - spiega Pirelli - contengono gomma naturale e rayon certificati Fsc e rappresentano un nuovo traguardo verso una produzione sempre più sostenibile.

La certificazione di gestione forestale Fsc conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica. Il complesso processo di certificazione della catena di custodia Fsc verifica che, lungo la filiera di trasformazione dalla piantagione al produttore di pneumatici, il materiale certificato Fsc sia stato identificato e separato dal materiale non certificato.

Il pneumatico Pirelli P Zero destinato al nuovo modello della Bmw, viene fornito nelle misure 275/35 R22 nell'anteriore e 315/30 R22 nel posteriore. Per soddisfare le richieste prestazionali della casa tedesca per questo modello di auto, oltre a contribuire alla vocazione green della motorizzazione ibrida, questo pneumatico P Zero è stato sviluppato da Pirelli secondo la strategia Perfect Fit.

Alla sostenibilità ambientale di questo pneumatico, che sarà prodotto esclusivamente nella fabbrica Pirelli di Rome (Georgia) negli Stati Uniti d'America, contribuisce anche la bassa resistenza al rotolamento (valore A dell'etichetta europea), che consente di limitare i consumi di carburante del veicolo e le relative emissioni nell'atmosfera.

A questo si aggiunge una bassa emissione di rumore con altrettanti benefici ambientali. L'ottenimento della certificazione Fsc per la gomma naturale prodotta da piantagioni certificate e utilizzata per la produzione del pneumatico Pirelli P Zero per la nuova Bmw X5 Plug-in-Hybrid è solo l'ultimo dei traguardi nel lungo viaggio che vede Pirelli già da molti anni impegnata nella gestione sostenibile della catena di fornitura della gomma naturale, prosegue la nota del gruppo.

"Prima di arrivare su strada, la mobilità sostenibile parte dalle materie prime. Con la produzione del primo pneumatico al mondo certificato Fc, Pirelli dimostra ancora una volta il proprio impegno nel perseguire obiettivi sempre più sfidanti in termini di sostenibilità e testimonia il costante lavoro su materiali innovativi e processi produttivi sempre più all'avanguardia", ha dichiarato Giovanni Tronchetti Provera, Svp Sustainability and Future Mobility di Pirelli, che ha concluso: "Continuiamo a investire in una crescita sostenibile per il pianeta, consapevoli che questo e' imprescindibile anche per il futuro delle nostre imprese".