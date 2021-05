I primi finanziamenti del Recovery Fund arriveranno prima della pausa estiva

AGI - Se tutto va secondo i piani, il primo pagamento del Recovery fund arriverà agli Stati membri durante l'estate e presumibilmente a luglio. "Riguarderà il 13% di prefinanziamento e si prevede anche un secondo pagamento nel corso dell'anno" da collegare "al raggiungimento degli obiettivi". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante un'audizione in Parlamento europeo.

"Ancora otto Stati devono ratificare la decisione sulle risorse proprie per il Recovery - ha aggiunto il vicepresidente - tre di questi lo faranno questa settimana. In ogni caso invitiamo tutti a procedere con la ratifica entro il primo giugno.

"La Commissione è pronta, se dovessero esserci le ratifiche, a procedere con i finanziamenti prima della pausa estiva", ha aggiunto Dombrovskis. "Finora abbiamo ricevuto 14 piani nazionali" di ripresa e resilienza "e credo che sia un ottimo risultato considerato che quella di fine aprile non era una scadenza fissa" e "la Commissione arriverà a una prima proposta nella seconda metà di giugno" per poi dare "un mese di tempo al Consiglio" per l'approvazione finale. "Abbiamo iniziato la valutazione dei piani consegnati - ha aggiunto - e in generale posso dire che l'equilibrio tra riforme e investimenti è stato rispettato".