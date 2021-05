La Fed ottimista, "L'economia Usa crescerà del 7%, al top dagli anni '80"

AGI - L'economia Usa crescerà del 7% quest'anno, al top dai primi anni '80. Lo sostiene il presidente della Fed di New York, John Williams.

"Questo è un progresso positivo dopo il periodo più duro per l'economia a memoria d'uomo e un inverno in cui la pandemia è stata particolarmente grave e l'economia ne ha sofferto" ha detto Williams, secondo il quale non ci sono ancora le condizioni, perché la Fed inizia a ritirare i suoi aiuti.

Inoltre Williams mette in guardia contro la tendenza a "reagire in modo eccessivo" ai picchi di prezzo causati da circostanze straordinarie e prevede che l'inflazione tornera' all'obiettivo del due percento nel 2022.