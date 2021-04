La Commissione europea dà  il via libera alla ricapitalizzazione di Air France-Klm

AGI - La Commissione europea ha approvato il piano dello Stato francese per concedere fino a 4 miliardi di euro di aiuti ad Air France, per ricapitalizzare la compagnia aerea piegata dalla pandemia e dal crollo del traffico passeggeri.

In cambio l'aviolinea dovrà cedere 18 slot al giorno all'aeroporto di Parigi Orly a un vettore rivale.

La ricapitalizzazione di Air France comporta "la conversione del prestito statale di 3 miliardi di euro già concesso dalla Francia in uno strumento di capitale ibrido", nonché un "apporto di capitale da parte dello Stato" attraverso un aumento di capitale "aperto agli azionisti esistenti e al mercato", fino a un limite di 1 miliardo di euro, ha spiegato la Commissione europea in una nota.

“La Francia contribuirà con una somma fino a 4 miliardi di euro per rafforzare il capitale di Air France e aiutare la compagnia aerea ad affrontare le difficoltà finanziarie derivanti dall'epidemia di Covid-19. Allo stesso tempo, il sostegno pubblico verrà fornito con vincoli, in particolare per garantire che lo Stato francese sia sufficientemente remunerato, e ulteriori misure per limitare le distorsioni della concorrenza", spiega la vice presidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager, responsabile della Concorrenza.

"In particolare - ha aggiunto - Air France si è impegnata a rendere disponibili alcuni slot al congestionato aeroporto di Parigi Orly, dove Air France detiene un significativo potere di mercato. Ciò offre ai vettori concorrenti la possibilità di espandere le proprie attività nello scalo, garantendo prezzi equi e una maggiore scelta per i consumatori europei".

Nel 2019, il gruppo aereo Air France-KLM ha registrato un utile operativo annuo di circa 750 milioni di euro. Tuttavia, a seguito delle restrizioni ai viaggi introdotte dalla Francia e da molti Paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus, Air France e la sua holding hanno subito una significativa riduzione delle loro attività, comportando importanti perdite operative.

La Commissione ha ritenuto che la misura francese fosse conforme alle regole sugli aiuti di Stato e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le condizioni sulla necessità, adeguatezza e dimensione dell'intervento: l'apporto di capitale non supererà il minimo necessario per garantire la redditività di Air France e della sua holding e non andrà oltre il ripristino delle loro posizioni di capitale rispetto a prima dello scoppio della pandemia.

L'aiuto alla ricapitalizzazione - scrive la Commissione - impedirà un'insolvenza di Air France e della sua holding, che avrebbe gravi conseguenze sull'occupazione francese, la connettività e il commercio estero. Lo Stato francese riceverà una remunerazione adeguata per l'investimento e sono in atto meccanismi aggiuntivi per incentivare Air France e la sua holding a riacquistare la partecipazione dello Stato ottenuta a seguito della ricapitalizzazione.

La Francia si è impegnata inoltre a elaborare una strategia di uscita credibile entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto, a meno che l'intervento dello Stato non venga ridotto al di sotto del livello del 25% del capitale proprio entro questa data. Se sei anni dopo aver ricevuto l'aiuto alla ricapitalizzazione, la partecipazione dello Stato nella holding non sarà ridotta in modo significativo in linea con il quadro di riferimento temporaneo, verrà notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione di Air France.

Fino al rimborso del 100% della ricapitalizzazione, Air France e la sua holding sono soggette a divieti sui dividendi, pagamenti di cedole non obbligatori e riacquisto di azioni proprie. Inoltre, fino al rimborso di almeno il 75% della ricapitalizzazione (in linea con le condizioni del quadro temporaneo), viene applicata una rigorosa limitazione della remunerazione della loro gestione, compreso il divieto di pagamento di bonus. Le condizioni mirano anche a incentivare Air France, la sua holding ei suoi proprietari a riacquistare la partecipazione dello Stato ottenuta a seguito della ricapitalizzazione non appena la situazione economica lo consentirà.