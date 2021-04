presto Clubhouse potrebbe valere 4 miliardi di dollari

AGI - Clubhouse sarebbe vicina a un accordo con i propri investitori per un nuovo round di finanziamento che porterebbe la società a un valore di 4 miliardi di dollari. Lo rivela Bloomberg citando fonti vicine alla società. L’app delle chat vocali, lanciata poco più di un anno fa, dovrebbe così quadruplicare il proprio valore dopo il nuovo finanziamento. La popolarità raggiunta dall’app in pochi mesi ha fatto sì che colossi dei social come Twitter, Facebook, LinkedIn e Slack si siano messe in moto per lanciare sviluppi simili. Twitter ha già lanciato Spaces in queste settimane.