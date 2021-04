Market mover: attesa per il rapporto Fmi sull'economia e i dati sull'occupazione Ue

AGI - Prima settimana del secondo trimestre 2021 per le borse mondiali. Una settimana cruciale con i mercati galvanizzati dal piano di Joe Biden per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari.



Martedì sarà pubblicato il World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale. La direttrice generale, Kristalina Georgieva, durante il suo discorso di presentazione dell'assemblea di primavera, aveva già fatto sapere che l'Fmi nei primi mesi dell'anno ha registrato un'accelerazione dell'economia, pur avvertendo di tenere alta la guardia per via delle incertezze dovute alla pandemia.



Sempre martedì 6 c'è attesa per i dati sulla disoccupazione nell'Eurozona. I numeri pubblicati a marzo vedevano il tasso in leggero calo all'8,1% rispetto all'8,3% del mese precedente. Mentre mercoledì 7 verranno pubblicati i dati dell'indice Pmi servizi italiano. I risultati di marzo registravano un aumento a febbraio a 48,8 punti rispetto ai 44,7 di gennaio.