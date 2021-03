L'antitrust cinese starebbe valutando una sanzione record per Alibaba 

Mister Alibaba è stato visto per l'ultima volta a un convegno, in cui criticò le politiche economiche di Pechino. Subito dopo fu congelato il collocamento in Borsa di Ant Group, il suo braccio finanziario. Il Quotidiano del Popolo adesso dà notizia che gli è stato ordinato di non lasciare la Repubblica Popolare.