In rialzo i titoli hi-tech, a Wall Street vola il Nasdaq

AGI - Wall Street chiude in forte rialzo spinta dal rally dei titoli tecnologici. Il Dow Jones ha terminato gli scambi con un +0,09% a 31.832,08 punti, Il Nasdaq, dopo aver perso oltre il 10% dal suo picco più recente, ha archiviato la seduta con un progresso del 3,69% a 13.073,83 punti e lo S&P 500 è salito dell’1,36% a 3.873,32 punti.

Dietro la riscossa dei titoli tech c'è il sensibile calo dei rendimenti sui Treasury che avevano innescato l’ondata di vendite sul comparto. I titoli del Tesoro degli Stati Uniti hanno ripiegato dal massimo di 13 mesi. Dalla fine di gennaio, il rendimento a 10 anni è aumentato di circa 60 punti base. Sul mercato si allentano i timori per un balzo dell’inflazione nei prossimi mesi che potrebbe spingere la Fed a una stretta e ritrovano vigore le aspettative di una ripresa dell’economia.

È previsto per mercoledì alla Camera dei Rappresentanti il voto finale sul pacchetto di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari, già approvato sabato scorso dal Senato. La Camera ha in programma per questa sera il voto procedurale sulla misura che prevede, tra l'altro, un terzo round di assegni diretti, l'estensione dei sussidi da 300 dollari per i disoccupati e miliardi di dollari per la campagna di vaccinazione. Il presidente Joe Biden ha detto che fimerà la legge "non appena" arriverà sul suo tavolo.

I titoli dei colossi tecnologici a mega capitalizzazione sono tornati a correre dopo una correzione dell'11% registrata nelle ultime tre settimane. Apple ha archiviato la seduta con un progresso del 4,06%, Microsoft con un +2,74%, Alphabet ha messo a segno un guadagno dell’1,52%, Facebook un + 4,08% e Amazon.com un +3,7%.

Tesla, tra i titoli che più stanno cavalcando il nuovo appetito degli investitori dopo l'ondata di vendite, è balzata di quasi il 20% allo S&P 500 dopo aver perso circa il 40% della propria capitalizzazione di mercato nell'ultimo mese. Gamestop è tornata a correre guadagnando il 26,99%. Il titolo della catena texana di negozi di videogame è oggetto di nuovi forti rialzi dopo il +40% registrato durante la seduta di ieri. Il nuovo rally ha favorito anche gli altri titoli del paniere "WallStreetBets", il canale Reddit dove è nato il fenomeno che ha portato ai rialzi monstre di gennaio per i cosiddetti 'meme stock'. Per alcuni investitori questi rialzi potrebbero trovare una ragione nel nuovo pacchetto di stimoli che sta per essere approvato in via definitiva.