"Serve un grande piano di stimoli per l'economia", dice Yellen

AGI - Serve un grande piano di stimoli per risollevare l'economia Usa dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, in un'intervista alla Cnbc.

"Crediamo sia molto importante avere un grande pacchetto che risolva il problema del dolore causato", ha detto Yellen, "15 milioni di americani sono in arretrato con l'affitto, 24 milioni di adulti e 12 milioni di bambini non hanno abbastanza da mangiare, piccole imprese stanno fallendo".

"Benefici superiori ai costi"

"Credo che il prezzo di fare troppo poco sia molto più alto di quello di fare qualcosa di grande", ha aggiunto, "riteniamo che i benefici supereranno di parecchio i costi nel lungo periodo".

Il segretario al Tesoro Usa non teme che il varo di un grande piano di stimoli per risollevare l'economia dalla pandemia possa far salire l'inflazione in modo preoccupante.

"L'inflazione è stata molto bassa per oltre un decennio, si sa che e' un rischio ma è un rischio che la Federal Reserve ha gli strumenti per affrontare", ha aggiunti, "il rischio maggiore e' marchiare le persone a vita, lasciare che questa pandemia lasci un segno permanente sulle loro vite e sul loro benessere".