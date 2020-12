Re-open Eu, l'Europa lancia un'app per il turismo nell'era del Covid

AGI - La Commissione europea ha lanciato l’app Re-open Eu, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, che consentirà di avere informazioni complete sulla situazione sanitaria e sulle misure normative sui trasporti dei paesi dell’Unione in era Covid-19. Il lancio segue il successo della piattaforma web Re-open Eu, che è stata visitata quasi 8 milioni di volte dal suo lancio a metà giugno.

Re-open Eu app, come il precedente sito web, fornirà informazioni complete e aggiornate sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza e sulle misure di viaggio in tutti gli Stati membri dell'Ue, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Gli utenti potranno ottenere le informazioni più recenti sulle misure di quarantena nazionali, sui requisiti dei test e sulle app di tracciamento anti-coronavirus.

Le informazioni sono disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell'Ue, utilizzando dati verificati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dagli Stati membri.

Il sito Re-open Eu è stata una delle misure annunciate dalla Commissione nel suo pacchetto Turismo e trasporti del maggio 2020 per aiutare i cittadini a viaggiare in sicurezza, nel pieno rispetto dell'orientamento sanitario. In ottobre, la Commissione si era impegnata a rendere le informazioni disponibili a tutti i cittadini anche tramite un'app gratuita, cui ora si dà ufficialmente il via.