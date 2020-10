S&P conferma rating 'BBB'  all'Italia, l'Outlook diventa 'stabile'

AGI - L'agenzia internazionale Standard and Poor's Global Rating annuncia di aver rialzato l'outlook dell'Italia da 'negativo' a 'stabile' e di aver confermato il rating sovrano, mantenendolo a 'BBB', due gradini sopra il livello speculativo (da BB in giù), definito appunto “junk” (spazzatura).

"La pandemia COVID-19 - si legge nel comunicato di S&P Global Rating - ha colpito duramente l'economia italiana; secondo le nostre proiezioni, il Pil non tornerà ai livelli del 2019 fino al 2023".

"In risposta - prosegue la nota - il governo ha introdotto misure fiscali straordinarie per il 2020 per un valore del 6,1% del Pil e ha redatto un bilancio pro-crescita per il 2021, con un obiettivo di disavanzo nominale del 7% del Pil, incluso uno stimolo aggiuntivo.

A livello sovranazionale, la Bce ha ampliato le dimensioni e la durata dei suoi programmi di acquisto di attività, garantendo costi di rifinanziamento del debito storicamente bassi, mentre l'Ue ha lanciato un Fondo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbe fornire all'Italia fino a 12,5% del Pil in sovvenzioni e prestiti, condizionato a riforme a favore della crescita".

"A nostro avviso - ne deduce l'agenzia - nonostante le incertezze macroeconomiche, queste misure offrono alle autorità italiane un'opportunità per riavviare la crescita economica e invertire il deterioramento dei risultati di bilancio"