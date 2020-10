Segnali positivi per il manifatturiero in Europa

AGI - Timidi segnali di recupero per il manifatturiero in Europa nonostante la pandemia.

In Eurozona l'indice Pmi manifatturiero a ottobre segna un rialzo a 54,4 punti da 53,7 di settembre. Il dato è oltre le attese che stimavano 53 punti e spinge al rialzo le Borse europee che avevano aperto deboli. Il Pmi servizi cala invece a 46,2 da 48 punti (47 punti il consenso). L'indice Pmi composito, elaborato da Ihs Markit, che monitora l'attività sia del settore servizi che manifatturiero passa da 50,4 di settembre a 49,4 punti. Il dato è marginalmente sopra le stime del consenso a 49,3 punti.

Entrando nel dettaglio dei singoli Stati si nota che l'attività del settore privato tedesco è cresciuta per il quarto mese consecutivo a ottobre, ma mentre il settore manifatturiero si è espanso ad un ritmo più veloce l'attività dei servizi è risultata in calo, suggerendo che la più grande economia europea sta marciando a due velocità.

Il Pmi manifatturiero preliminare della Germania è infatti salito a 58 punti rispetto ai 56,4 di settembre (55,7 punti il consenso): si tratta del livello più alto dall'aprile 2018. L'indice preliminare relativo ai servizi tedeschi è invece risultato pari a 48,9 punti, in flessione rispetto ai 50,6 di settembre (49 punti il consenso).

Secondo Phil Smith, associate director di Ihs Markit, l'economia tedesca "sta mostrando un certo grado di resistenza di fronte alla seconda ondata di casi di coronavirus, come suggeriscono i dati Pmi di ottobre". Per Smith, quella della Germania "sembra sempre più un'economia a due velocità", con le aziende manifatturiere "in grado di continuare a operare con meno interruzioni rispetto a molte delle loro controparti nei servizi, raccogliendo allo stesso tempo i vantaggi di una ripresa del commercio globale di beni". C'è da dire però che "man mano che più produttori tornano o si avvicinano ai livelli di attività pre-Covid" a suo giudizio "sostenere la crescita diventerà più difficile".

Il Pmi manifatturiero della Francia è risultato pari a 51 punti, in lieve calo rispetto ai 51,2 del mese precedente (51 punti la stima). Infine, l'indice Pmi servizi francese si è attestato a 46,5 punti, in calo rispetto ai 47,5 punti di settembre (46 punti stimati).

In Gran Bretagna il Pmi manifatturiero è sceso a 53,3 punti a ottobre dopo aver segnato 54,1 a settembre. L'indice relativo ai servizi anche è calato a 52,3 da 56,1.